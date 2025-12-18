У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Жители края почувствовали толчки силой до шести баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Ощущаемое землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Камчатки, жители края почувствовали толчки силой до шести баллов. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия - 6,5, эпицентр - в 103 км от Петропавловска-Камчатского, глубина - 41,5 км. В отдельных районах подземные толчки ощущались силой до шести баллов", - рассказали в учреждении.