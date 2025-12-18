Полицейского в Чувашии подозревают в вымогательстве средств у участника СВО

Сотрудник инсценировал обнаружение у потерпевшего наркотиков, после этого потребовал 500 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 18 декабря. /ТАСС/. Следственные органы следственного управления СК РФ по Чувашии возбудили дело в отношении сотрудника полиции и двух его сообщников, которые подозреваются в вымогательстве средств у участника спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД России "Канашский" и двух его сообщников. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в крупном размере)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в период с октября по ноябрь подозреваемые разработали план вымогательства денежных средств у участника специальной военной операции. Вечером 27 ноября полицейский инсценировал обнаружение у потерпевшего наркотического средства. После этого на территории одного из домовладений в Канаше фигуранты потребовали от потерпевшего передать им денежные средства в размере 500 тыс. рублей. При этом они угрожали применением насилия и забрали автомобиль мужчины в качестве залога.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Чувашии и оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) МВД России по республике. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.