Суд закрыл для СМИ дело об отравлении 350 человек салатом от "Кухни на районе"

Всего по делу проходит четыре человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы решил провести в закрытом режиме рассмотрение дела об отравлении 350 человек салатом от сервиса "Кухня на районе". Об этом ТАСС сообщили в суде.

Читайте также

Что известно о вспышках ботулизма в Москве, Нижнем Новгороде и Казани

"Суд удовлетворил ходатайство одной из подсудимых и постановил провести рассмотрение дела в закрытом режиме. Подсудимая выступала за закрытие процесса в связи с опасением разглашения данных о ее здоровье" , - сообщили агентству.

Всего по делу проходит четыре человека: Владимир Шин, Антон Лозин, Елена Машкова и Карим Норматов. Подсудимые обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Также одному из них инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).

Суть дела

По версии следствия, в мае - июне 2024 года руководитель ООО "Савон-К" Шин приобрел фасоль, которую по его поручению разнорабочий Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ядовитого вещества - ботулотоксина. Зараженную продукцию в июне 2024 года купил гендиректор ООО "Локалкитчен" Лозин, совместно с руководителем отдела качества Машковой они в целях экономии не обеспечили надлежащую проверку ее качества. Эту фасоль они использовали для приготовления салата "Лобио", который реализовали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат".

Как ранее отметили в Генпрокуратуре, в результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого 2 человека умерли, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Кроме того, Шин в 2024 году подал в полицию фальсифицированные заявления и незаконно поставил на учет 31 иностранца, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К", по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное жилое помещение для пребывания.

Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей, часть которого ООО "Локалкитчен" добровольно компенсировало.