В Башкирии выявили незаконное использование недр Ишлинским РТП

Ущерб превысил 25 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил незаконное пользование недрами со стороны ООО "Ишлинское РТП" в Башкирии. Ущерб превысил 25 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предприятие добывало подземные питьевые воды на участке недр, предоставленном исключительно для геологического изучения без права добычи. Размер ущерба недрам превысил 25 млн рублей. Компании направлено требование о добровольном возмещении вреда. Если сумма не будет оплачена в установленный срок, Росприроднадзор обратится в суд для принудительного взыскания", - говорится в сообщении.

Нарушение установили в ходе мониторинга лицензий, аннулируемых в 2025 году, и подтвердили по результатам инспекционного визита.