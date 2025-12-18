ТАСС: прокуратура будет добиваться реального срока для уехавшего из РФ Куниса

В апелляционном представлении обвинитель просит о наказании сооснователю сервиса доставки продуктов iGooods в виде шести лет колонии общего режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Прокуратура будет добиваться пересмотра приговора и назначения наказания в виде лишения свободы сооснователю сервиса доставки продуктов iGooods Григорию Кунису, оштрафованному в начале декабря на 350 тыс. рублей за денежные переводы в пользу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистским и запрещен). Об этом сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве.

"Прокуратура в суде апелляционной инстанции будет добиваться наказания для Куниса в виде реального лишения свободы, несмотря на появившиеся в открытых источниках сведения о его отъезде из России. Гособвинение считает приговор несправедливым и чрезмерно мягким, не соответствующим тяжести преступления", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в апелляционном представлении обвинитель просит о наказании Кунису в виде шести лет колонии общего режима. 15 декабря жалобу принял к рассмотрению Петроградский районный суд, установив срок для представления возражений на нее до конца месяца, а затем документы будут переданы в городской суд для разбирательства по существу.

Ранее на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Кунис сообщил, что покинул Россию, "видимо, навсегда" и находится в Вильнюсе. Источник ТАСС в силовых структурах подтвердил, что предприниматель выехал за границу 9 декабря.

В июле Кунис был задержан и заключен под стражу по делу о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Следствие установило, что с августа 2021 по февраль 2022 года предприниматель, осознавая, что ФБК уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, совершил семь ежемесячных онлайн-переводов данной организации по 500 рублей (всего - 3,5 тыс. рублей). Вину Кунис признал. Вынося приговор, суд учел его раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, а также положительные характеристики от коллег, близких, ряда благотворительных организаций и частных компаний.

Кунис известен как экс-издатель газеты "Мой район" (с 2003 по 2014 год), а также сооснователь и управляющий сервиса iGooods (существует с 2015 года и занимается доставкой продуктов из магазинов "Лента", "Ашан", Metro, "Вкусвилл" и других). Кроме того, ранее Кунис выступал координатором общественного движения "Бессмертный полк" в Петербурге.