В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП

Авария с участием 10 машин произошла на трассе Р-255 "Сибирь"

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. В Черемховском районе Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с участием десяти автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура города Черемхово поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии в Черемховском районе. По предварительным данным, 18 декабря на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" вблизи деревни Худорожкино Черемховского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием не менее 10 транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, травмированы пять человек", - сообщили в прокуратуре.

По данным ГУ МЧС России по региону, в области сильный снегопад, ветер с порывами до 20 м/с в городе, на озере Байкал порывы достигают 37 м/с. В Иркутске из-за непогоды введен режим повышенной готовности, в аэропорту на прилет задержано 17 самолетов и еще пять рейсов были отменены. Ограничения движения действуют на двух участках федеральной трассы в регионе.