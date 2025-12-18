В Липецке вынесли приговор скрывавшемуся в Сербии участнику мошеннической схемы

Сумма ущерба составила более 25 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Левобережный районный суд Липецка вынес приговор в отношении экстрадированного из Сербии участника мошеннической схемы Сергея Титова и его сообщника Даниила Плотникова, обвиненных в мошенничестве на сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

"Левобережный районный суд г. Липецка вынес приговор по уголовному делу в отношении экстрадированного из Республики Сербия Сергея Титова и его сообщника Даниила Плотникова. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Титова к 3 годам лишения свободы, Плотникова - к 4 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительно им назначен штраф: Титову - 300 тыс. рублей, Плотникову - 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с мая 2021 года по апрель 2022-го Титов и Плотников заключали фиктивные сделки, а также обещали финансовому директору коммерческой организации оказать юридическую помощь и решить все вопросы, возникающие в ходе судебного разбирательства с налоговым органом. За это они получили более 25 млн рублей, но выполнять взятые на себя обязательства не намеревались. Титов, кроме того, скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. После того, как было установлено, что мужчина находится в Сербии, последовало требование Генпрокуратуры о его экстрадиции в РФ для уголовного преследования.

Отбывать наказание Титову и Плотникову предстоит в исправительной колонии общего режима. Еще один соучастник преступления в настоящий момент находится в международном розыске, добавили в пресс-службе прокуратуры.