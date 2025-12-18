В Москве у автодилера конфисковали более 81 млн рублей по делу о мошенничестве

У него также изъяли восемь автомобилей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 14,5 года лишения свободы генерального директора ООО "Мосавтодилер" Ярослава Коротких по делу о мошенничестве в отношении более 100 человек. У него конфисковано восемь автомобилей и более 81 млн рублей - эквивалент стоимости еще 17 транспортных средств, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд приговорил Коротких к 14,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. <...> Также суд конфисковал в доход государства 8 автомобилей, принадлежащих осужденному, в том числе Exeed Cherry, Ford F150, Ford Mustang, Mercedes-Benz E200D, Land Rover Range Rover Sport. Кроме того, в собственность государства конфисковано более 81,6 млн рублей, которые соответствуют стоимости 17 приобретенных транспортных средств, путем принудительного безвозмездного изъятия и обращения взыскания на принадлежащие осужденному денежные средства", - говорится в сообщении.

Также Коротких оштрафован на 3 млн рублей и лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях, на 3 года. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Установлено, что Коротких, являясь генеральным директором и единственным участником ООО "Мосавтодилер", в июне 2022 года создал организованную группу для хищения денег под предлогом оказания услуг по поставке автомобилей под заказ. Для осуществления задуманного сообщники обеспечили размещение не соответствующей действительности рекламы на одном из интернет-сайтов о предоставлении услуг по поставке транспортных средств из-за рубежа.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе взаимодействия с заказчиками сотрудники компании искали автомобили, которые планировали прибрести жертвы, а затем заключали с ними от имени генерального директора компании Коротких договор на оказание услуг по поиску, приобретению, оплате таможенных пошлин, налогов и других платежей при поставке автомобиля под заказ, а также акты согласования выбора автомобилей, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства. Заказав автомобиль, клиенты перечисляли деньги на расчетные счета организации. Вместе с тем машины ни одному из потерпевших поставлены не были, деньги не возвращены. "Всего от действий участников организованной группы пострадали 106 человек. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 315 млн рублей", - сказали в пресс-службе.