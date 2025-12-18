Экс-главу филиала "Мордовэнерго" арестовали

Его подозревают в получении взятки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Мордовии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в получении взятки в 1 млн рублей бывшего директора филиала ПАО "Россети Волга" - "Мордовэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Суд заключил под стражу бывшего директора филиала ПАО "Россети Волга" - "Мордовэнерго", подозреваемого в получении взятки в размере 1 млн рублей, до 14 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2023 году подозреваемый получил от директора строительной компании взятку в размере 1 млн рублей. Средства ему перечислили на банковскую карту. Как отметили в пресс-службе УФСБ по республике, деньги предназначались за содействие в заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму свыше 10 млн рублей, а также за возможность участия этой организации в будущих тендерах.

Следователи также возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего взяткодателя - директора строительной организации - по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).