Имущество экс-депутата из КБР на 16 млн рублей изъяли в пользу государства

Законность происхождения земельного участка и нежилого здания не была подтверждена

НАЛЬЧИК, 18 декабря. /ТАСС/. Имущество экс-депутата из Кабардино-Балкарии (КБР) на сумму 16 млн рублей, законность происхождения которого не была подтверждена, изъяли в пользу государства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"В ходе надзорных мероприятий установлен факт приобретения бывшим депутатом совета местного самоуправления селения Герпегеж Черекского района Кабардино-Балкарии в собственность земельного участка и нежилого здания общей стоимостью более 16 млн рублей за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена", - пояснили в ведомстве.

Прокуратура Черекского района КБР, проведя проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, обратилась с иском в суд. Требования были удовлетворены, а судебное решение исполнено.