В Брянской области при атаке БПЛА пострадали три человека
Редакция сайта ТАСС
15:23
БРЯНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Три мирных жителя получили легкие ранения в результате удара дронами-камикадзе по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Варварский удар нанесли ВСУ дронами-камикадзе по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки, легкие ранения получили три мирных жителя. Мужчинам оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что два легковых автомобиля повреждены осколками. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.