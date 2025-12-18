В Брянской области при атаке БПЛА пострадали три человека

Пострадавшим оказана медицинская помощь

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Три мирных жителя получили легкие ранения в результате удара дронами-камикадзе по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Варварский удар нанесли ВСУ дронами-камикадзе по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки, легкие ранения получили три мирных жителя. Мужчинам оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что два легковых автомобиля повреждены осколками. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.