Суд по изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры перенесли на неопределенный срок

Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Светлана Котляревская пожаловалась, что о срыве заседания узнала за час до начала

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заседание Северного апелляционного хозяйственного суда Киева по иску Минкультуры Украины об изгнании монахов из Киево-Печерской лавры перенесли из-за внезапной болезни судьи. Об этом сообщила директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Светлана Котляревская.

"Заседание перенесено на неопределенный срок", - приводит слова Котляревской Союз православных журналистов.

Чиновница пожаловалась, что о срыве заседания узнала за час до начала. По словам Котляревской, дело по изгнанию монахов - "чрезвычайной важности".

26 мая Северный апелляционный хозяйственный суд приостановил рассмотрение дела по иску Киево-Печерского монастыря к Национальному заповеднику о праве пользования храмами Верхней лавры. 21 мая защита подала апелляционные жалобы монахов лавры о нарушении их прав на свободу вероисповедания и препятствовании проведению религиозных обрядов. Однако тогда судья не удовлетворил апелляционные жалобы.

1 мая суд приостановил также производство и по делу Нижней лавры (где расположены основные корпуса Киево-Печерского монастыря), пока Верховным судом не будет рассмотрено дело по обжалованию указа Владимира Зеленского, после которого начались все действия против Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В январе суд приостановил рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры до полного рассмотрения дела об одностороннем расторжении договора пользования Нижней лаврой.

Ситуация вокруг лавры

1 декабря 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которым правительству поручалось разработать и внести в парламент законопроект о запрете деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с РФ", назначить экспертизу устава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет "канонических связей с РПЦ", а также проверить правовые основания использования Украинской православной церковью имущества на территории историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра". Также указ вводил персональные санкции против наместника монастыря митрополита Павла сроком на пять лет.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической церковью. В мае 2023 года и. о. министра культуры Украины, ссылаясь на решение суда, пригрозил монахам УПЦ силовым выселением из Нижней лавры. В начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть корпуса лавры, оказались заблокированы. Действия полиции и власти по захвату монастыря сопровождались акциями протеста прихожан. При этом раскольническая Православная церковь Украины начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.