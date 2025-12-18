Жителя Уфы осудили за подготовку диверсии

Мужчину приговорили к 22 годам

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии приговорил к 22 годам 31-летнего жителя Уфы за подготовку диверсии. Мужчина собирался взорвать железнодорожное полотно, сообщили в объединенной пресс-служба судов республики.

"Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя г. Уфы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 281.2, ч. 1 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 281, ч. 4 ст. 222.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ. Приговором Верховного суда Республики Башкортостан подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере более 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что уфимец в период с 19 октября по 14 декабря 2023 года вступил в организованную группу, созданную неустановленным сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Деятельность группы была направлена на совершение диверсий. По заданию руководителя подсудимый провел разведку участка местности недалеко от железнодорожного моста в Уфе, а также получил из тайников-закладок компоненты взрывного устройства и взрывчатого вещества, которые хранил у себя дома. В дальнейшем он получил от руководителя организованной группы задание - изготовить взрывное устройство и подорвать железнодорожное полотно.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Республике Башкортостан. При обыске его жилища было обнаружено наркотическое средство для личного потребления. В судебном заседании подсудимый вину признал частично - в части хранения компонентов взрывчатого вещества.