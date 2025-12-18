"Страна": в Одессе жители перекрыли еще одну улицу из-за отсутствия света

Группа людей на пешеходном переходе не позволяла машинам проехать

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа одесситов перекрыла еще одну улицу в городе из-за отключений электроэнергии, которые продолжаются уже неделю. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав соответствующие видео с места событий.

На записях видно, как группа людей стоит на пешеходном переходе, не позволяя машинам проехать. В результате образовалась большая пробка.

Днем сообщалось о блокировке другой улицы.

Жители украинских городов все чаще перекрывают улицы в знак протеста против отключений электричества. Такие акции только за последние дни состоялись в Днепропетровске и в Черноморске Одесской области. При этом украинцев предупреждают, что применение многочасовых графиков отключения электроэнергии, которые сейчас вводятся на Украине ежедневно, может продлиться до начала апреля.

В Одесской области сложилась особенно трудная ситуация с электроснабжением. Многочисленные взрывы прогремели здесь 12 декабря, в результате чего в Одессе и регионе частично пропало электричество. Тогда энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в области. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов.