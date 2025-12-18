У министра культуры Франции прошли обыски в связи делом о коррупции

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Французская полиция провела обыски в квартирах и офисе министра культуры республики Рашиды Дати, а также в мэрии 7-го округа Парижа в связи с расследованием по делу о коррупции. Об этом сообщил журнал Nouvel Obs со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру (PNF) Франции.

Расследование было начато 14 октября 2025 года по факту "активной и пассивной коррупции, злоупотребления влиянием, хищения государственных средств, сбыта и отмывания доходов от этих преступлений". По версии следствия, в 2009-2019 годах, когда Дати была депутатом Европарламента, она получила "гонорар" в размере €299 тыс. от компании GDF Suez, но не предоставила ЕП декларацию о получении средств.

Утверждается, что расследование было засекречено. При этом о том, что действующая министр якобы получала деньги от GDF Suez в 2010 и 2011 годах, журнал заявлял еще в июне этого года, ссылаясь на документы юридической фирмы, через которую проводились платежи. Журнал отмечает, что новое расследование может создать дополнительное препятствие для Дати, которая планирует побороться за кресло мэра Парижа на выборах в 2026 году.

При этом в 2021 году против Дати было заведено другое уголовное дело о коррупции и злоупотреблении властью при оказании консультативных услуг занимавшему тогда пост главы автоконцерна Renault-Nissan Карлосу Гону в 2009-2011 гг. Сама Дати отрицает обвинения в лоббировании интересов главы автомобильного концерна и утверждает, что лишь давала советы по поводу действий компании на международных рынках, в частности, на Ближнем Востоке.

По версии следствия, за эти услуги она получила €900 тыс. через нидерландский филиал альянса Renault-Nissan. Следователи считают, что она не занималась консультативной деятельностью, а лоббировала интересы компании "среди национальных и европейских политических лидеров". Судебные слушания по этому расследованию запланированы на сентябрь 2026 года.