Fox: в США разбился бизнес-джет Cessna 550

Есть погибшие, однако их число и личности пока не раскрываются

Редакция сайта ТАСС

© PMBreakingNews/ X

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Двухмоторный бизнес-джет Cessna 550 разбился в штате Северная Каролина, сообщает телеканал Fox News.

По его сведениям, воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта в округе Айрделл около 10:20 по местному времени (18:20 мск). Самолет принадлежит компании GB Aviation Leasing, которой владеет бывший гонщик Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Грегори Биффл.

В результате произошедшего есть погибшие, однако их число и личности пока не раскрываются. Расследованием крушения занимается Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).