В Адыгее в пожаре погибла женщина
МАЙКОП, 18 декабря. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения тушили возгорание кровли одноэтажного многоквартирного дома в Майкопе. При пожаре погибла женщина, сообщила пресс-служба МЧС России по республике.
"В эти минуты пожарные Адыгеи ликвидируют возгорание кровли одноэтажного многоквартирного дома жактовского типа. К сожалению, в ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина", - говорилось в сообщении.
В тушении пожара были задействованы два звена газодымозащитной службы. В 21:14 мск была объявлена локализация пожара на площади 30 кв. м.
Позже в пресс-службе МЧС России по республике сообщили, что пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание.
В новость внесены изменения (22:54 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.