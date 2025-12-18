В Адыгее в пожаре погибла женщина

Горел одноэтажный многоквартирный дом

МАЙКОП, 18 декабря. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения тушили возгорание кровли одноэтажного многоквартирного дома в Майкопе. При пожаре погибла женщина, сообщила пресс-служба МЧС России по республике.

"В эти минуты пожарные Адыгеи ликвидируют возгорание кровли одноэтажного многоквартирного дома жактовского типа. К сожалению, в ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина", - говорилось в сообщении.

В тушении пожара были задействованы два звена газодымозащитной службы. В 21:14 мск была объявлена локализация пожара на площади 30 кв. м.

Позже в пресс-службе МЧС России по республике сообщили, что пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание.

