Жители Батайска подали более 30 заявлений на выплаты после атаки БПЛА

Глава города Валентин Кукин отметил, что специалисты проводят замеры для замены поврежденных окон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Жители Батайска Ростовской области, который минувшей ночью подвергся атаке БПЛА ВСУ, подали более 30 заявлений на получение материальной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Валентина Кукина.

"В администрацию подано 36 заявлений на материальную помощь. Прием продолжается", - написал Кукин.

Он уточнил, что в настоящее время территория, где произошел прилет, расчищена. Специалисты проводят замеры для замены поврежденных окон.

Также будут выделены средства на обследование четырех домов, в ходе которого эксперты оценят техническое состояние зданий, возможность последующего капремонта и стоимость работ. Обследование двух домов планируется завершить до 23 декабря, еще двух - до 26 декабря.

В ночь на 18 декабря губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли.