ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Жители Батайска подали более 30 заявлений на выплаты после атаки БПЛА

Глава города Валентин Кукин отметил, что специалисты проводят замеры для замены поврежденных окон
Редакция сайта ТАСС
18:52

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Жители Батайска Ростовской области, который минувшей ночью подвергся атаке БПЛА ВСУ, подали более 30 заявлений на получение материальной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Валентина Кукина.

"В администрацию подано 36 заявлений на материальную помощь. Прием продолжается", - написал Кукин.

Он уточнил, что в настоящее время территория, где произошел прилет, расчищена. Специалисты проводят замеры для замены поврежденных окон.

Также будут выделены средства на обследование четырех домов, в ходе которого эксперты оценят техническое состояние зданий, возможность последующего капремонта и стоимость работ. Обследование двух домов планируется завершить до 23 декабря, еще двух - до 26 декабря.

В ночь на 18 декабря губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли. 

РоссияРостовская область