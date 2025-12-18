Суд взыскал имущество экс-главы района Ставрополья на 2,9 млрд рублей

В списке имущества находятся объекты недвижимости и дорогие машины

СТАВРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Хамовнический районный суд Москвы взыскал в доход государства незаконно приобретенное имущество экс-главы Предгорного района Ставрополья на 2,9 млрд рублей. В списке имущества - объекты недвижимости и дорогие машины, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края.

"Прокуратура направила в Хамовнический районный суд города Москвы иск об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученных объектов недвижимости и дорогостоящих автомобилей бывшего чиновника, его семьи и доверенных лиц, а также о взыскании компенсации стоимости земли, реализованной добросовестным приобретателям, на общую сумму 2,9 млрд рублей. Требования надзорного ведомства удовлетворены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебный акт в части взыскания имущества в доход государства обращен к немедленному исполнению. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Установлено, что экс-глава Предгорного района Ставрополья с марта 2008 года по май 2013 года организовал незаконное отчуждение муниципальных земель.

Помощь ему оказывали доверенные лица. Так, один из знакомых представил для регистрации фиктивные документы, в том числе о праве собственности, на доли в земельном массиве СПК "Родник". В границах муниципальных земель были образованы участки площадью 56,1 га. Позже вид разрешенного использование земли был изменен на индивидуальное жилищное строительство. В 2020 году землю разделили на 518 участков, часть из них успели продать.

За время муниципальной службы экс-глава района организовал бизнес по сдаче в аренду недвижимости площадью 5,5 тыс. кв. метров. Деятельность была организована на неподтвержденные доходы, часть недвижимости была оформлена на его супругу и детей.