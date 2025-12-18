В Новосибирске горит склад транспортной компании

Предварительная площадь пожара составляет 2,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Складские помещения транспортной компании загорелись в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Сообщение о пожаре по адресу: Ленинский район, улица 2-я Станционная, дом 21, корпус 3 поступило в ГУ МЧС России по Новосибирской области", - сообщили в министерстве.

Пожар происходит в складском помещении транспортной компании, предварительная площадь пожара - 2,2 тыс. кв. м.

Как сообщили в МЧС России, тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка. "Внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости", - сообщили в министерстве. Пожарные и спасатели работают с соблюдением правил охраны труда.

К тушению привлечено 49 пожарных и 14 единиц техники, на месте пожара наращиваются силы и средства.