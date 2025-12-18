В Воронеже и двух районах области объявили опасность удара БПЛА

Работают системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Опасность непосредственной атаки БПЛА объявлена на территории Воронежа и двух районов области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Воронеж, Острогожский и Лискинский районы - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - проинформировал он.

Позднее губернатор сообщил, что опасность непосредственного удара БПЛА объявили также на территории Нововоронежа.

Ранее во всем регионе была объявлена угроза атаки беспилотников.