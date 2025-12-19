В Орловской области объявляли ракетную опасность

В МЧС призывали спуститься в укрытие или иное безопасное место

ОРЕЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили в Орловской области. Об этом сообщали в МЧС региона.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорилось в сообщении.

Позже в МЧС региона сообщили об отмене режима опасности.

