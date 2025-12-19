В Орловской области объявляли ракетную опасность
18 декабря, 23:35
обновлено 00:30
ОРЕЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили в Орловской области. Об этом сообщали в МЧС региона.
"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорилось в сообщении.
Позже в МЧС региона сообщили об отмене режима опасности.
В новость внесены изменения (03:30 мск) - добавлена информация о снятии режима ракетной опасности.