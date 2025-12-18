В Салехарде при пожаре пострадали четыре человека

Среди них двое детей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее в частном двухэтажном доме на улице Казачьей в Салехарде, стало причиной травмирования четырех человек. Среди пострадавших двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений четыре человека самостоятельно эвакуировались и обратились за медицинской помощью. Двое взрослых и двое детей были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Пожарные прибыли на место через несколько минут после получения сигнала. К этому моменту наблюдалось горение первого этажа с переходом на второй этаж. В ходе тушения произошло несколько взрывов баллонов, из-за чего площадь возгорания значительно увеличилась. Ликвидацию пожара затрудняют низкие температуры.

В 03:11 (01:11 мск) возгорание локализовали. Дом, по предварительным данным, поврежден по всей площади.