ТАСС: участников теракта в "Крокусе" готовили на базах за рубежом

Также участник процесса полагает, что боевики готовили две бригады, которые потом соединили вместе

Редакция сайта ТАСС

Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле" Саидакрами Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далержон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Исполнители теракта в "Крокус сити холле", предположительно, прошли спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

Читайте также

Теракт в "Крокус сити холле". Факты

"Предположительно, все исполнители теракта в "Крокусе" прошли хорошую спецподготовку на террористических базах на территории Турции и Афганистана. Так, допрошенный накануне в суде Шамсидин Фаридуни профессионально стреляет из автомата. Также есть все основания полагать, что для совершения теракта в России боевики готовили две бригады, которые потом соединили вместе", - рассказал собеседник агентства. По его словам, сами террористы это отрицают.

Так, Фаридуни должен был через горы уйти с турецкой базы боевиков в афганскую провинцию Хорасан, чтобы вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Однако из-за закрытого в зимнее время горного перевала ему предложили показать, на что он способен, отправив готовиться к "Крокусу", - сказал участник процесса.

Он встречал и собирал остальных боевиков в РФ, проводил разведку в "Крокусе", приобрел автомобиль для передвижения соучастников, а также "встречал оружие". На первых же следственных действиях во время предварительного расследования Фаридуни заплакал, а в ходе допроса в суде сказал, что детей в Красногорске якобы никто из них убивать не собирался. При этом собранные правоохранителями доказательства по делу говорят об обратном. Кроме того, он подтвердил в суде, что за теракт организаторы обещали заплатить всем исполнителям по 1 млн рублей, а после нападения они направились в сторону Украины, где им должны были заплатить эти деньги.