В Орловской области объявляли ракетную опасность
00:51
обновлено 01:00
ОРЕЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили в Орловской области. Об этом сообщает МЧС региона.
"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
Позже в Telegram-канале регионального МЧС сообщили об отмене угроза ракетного удара.
"Орловская область: отбой ракетной опасности!" - говорится в сообщении.
В новость внесены изменения (04:00 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.