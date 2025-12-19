В Орловской области объявляли ракетную опасность

Гражданам рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

ОРЕЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили в Орловской области. Об этом сообщает МЧС региона.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале регионального МЧС сообщили об отмене угроза ракетного удара.

"Орловская область: отбой ракетной опасности!" - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (04:00 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.