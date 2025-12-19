Во Владивостоке пресекли деятельность подпольного казино

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет Приморья пресек проведение незаконных азартных игр во Владивостоке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 42 и 35 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). По версии следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной группы, оборудовали и использовали жилое помещение в доме на улице Ильичева во Владивостоке, то есть в не игорной зоне, для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования был установлен еще один участник, а также изъяты важные для уголовного дела предметы.

"В ходе расследования следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, установлен еще один участник, который входил в группу и участвовал в организации и проведении азартных игр", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В СКР отметили, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.