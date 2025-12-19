Экс-главу департамента в Приморье арестовали по делу о махинациях с участками

Ущерб составил 28,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Суд в Приморском крае заключил под стражу бывшего руководителя департамента земельных и имущественных отношений региона, обвиняемую в незаконной передаче двух участков с ущербом в 28,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Заключена под стражу экс-директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края. Она привлекается по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). С учетом позиции прокуратуры края обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - сказано в сообщении.

С 2016 году фигурантка, пользуясь служебным положением, незаконно передала в собственность членов гаражно-строительного кооператива "Свет-1" участок земли площадью 2 400 квадратных метров на улице Фонвизина во Владивостоке по льготной цене. Она составила только 5% от кадастровой стоимости, то есть 650 тыс. рублей вместо 13 млн рублей. Площадь участка была в 25 раз больше площади под капитальными гаражами кооператива.

В октябре 2017 года этот участок продали застройщику ООО "Инвестиционно-строительная компания "Система" за 260 млн рублей. По такой же схеме незаконно передан другой земельный участок на улице Нерчинской площадью 4218 квадратных метров. Ущерб бюджету Владивостока составил более 28,5 млн рублей.

Прокуратура Приморья контролирует ход и результаты расследования уголовного дела в отношении членов гаражно-строительного кооператива по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им предъявили иск о взыскании 12,5 млн рублей - разницы между кадастровой стоимостью и суммой, которую они фактически заплатили за получение участка земли на улице Фонвизина.

В ноябре 2025 года Уссурийский районный суд частично удовлетворил иск прокурора Владивостока о взыскании неосновательного обогащения за передачу участка земли на улице Нерчинской в размере более 15,5 млн рублей. При этом одному из ответчиков в удовлетворении требований отказано. Он подал апелляцию, которую рассматривает суд.