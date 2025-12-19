В Югре в ДТП со скорой пострадали два человека

В Госавтоинспекции региона отметили, что стаж вождения виновницы аварии составляет один месяц

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 декабря. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате аварии в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Югре.

По данным ведомства, 18 декабря в 20:25 (18:25 мск) в городе Нижневартовске 20-летняя девушка, управляя автомобилем Kia, по предварительным данным, при повороте налево в нарушении ПДД не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с машиной скорой помощи.

"В результате ДТП водитель и 18-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы. Необходимо отметить, что стаж вождения виновницы ДТП составляет один месяц", - сообщили в Госавтоинспекции.