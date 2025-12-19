В школе Новосибирска нашли туберкулез у шести учеников

В учебном заведении ограничили массовые мероприятия

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Массовые мероприятия ограничили в школе №112 Новосибирска, там нашли туберкулез у шести учеников. Потоки учащихся разделили с помощью ступенчатого расписания, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Главный детский фтизиатр региона Ирина Павленок пояснила, что все заболевшие были выявлены активно, во время скринингов. Всего подтверждено шесть случаев. Среди заболевших только один бактериовыделитель.

"Мы перевели учащихся на ступенчатое расписание, чтобы разделить потоки школьников. Часть учеников приходит к первому уроку, часть - ко второму и так далее. Мы согласовали с нашим комбинатом питания меню и проводим витаминизацию школьников. Мы ограничили проведение массовых мероприятий", - приводит пресс-служба слова директора школы Вадима Платонова.

Отмечается, что все проходят лечение. Процесс долгий, он составляет не менее шести месяцев и может быть продлен. В больницу доставили еще несколько детей, у которых в начале года был отрицательный результат, но осенью при обследовании был положительный результат пробы. Эти ученики находятся в процессе диагностики.

В пресс-службе добавили, что в школе продолжаются внеплановые иммунологические обследования учащихся и флюорографические обследования сотрудников, усилены дезинфекционные мероприятия. Специалисты обратили внимание на важность профилактических мер против туберкулеза.