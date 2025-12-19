Bernama: в Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 15 тыс. человек

По информации агентства, стихийное бедствие затронуло штаты Паханг, Тренгану, Джохор и Келантан

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек были эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в Малайзии. Об этом сообщило информагентство Bernama.

По его информации, количество эвакуированных жителей королевства составляет 15 358. Стихийное бедствие затронуло малайзийские штаты Паханг (13 472 переселенных жителей), Тренгану (1 344), Джохор (356) и Келантан (186).

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($228,6 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.