В Якутии в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в Мегино-Кангаласском районе Якутии, в результате погибли трое, пострадал еще один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"В результате ДТП погибли три человека, пострадал еще один - все пассажиры автомашины Toyota Esquire", - сообщили в пресс-службе. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура Мегино-Кангаласского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия около села Томтор. По предварительным данным пресс-службы региональной прокуратуры, ДТП произошло на 47-м км трассы "Колыма" с участием автомобиля Toyota Esquire и грузового тягача Sitrak.

Прокуратура даст оценку причинам и условиям ДТП, соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и другим вопросам.