Происшествия

В Новороссийске объявляли ракетную опасность

В городе работала сирена
Редакция сайта ТАСС
05:52
обновлено 06:30

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Ракетная опасность была объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае. Об этом сообщал глава города Андрей Кравченко.

"В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". [Объявлена] ракетная опасность", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже Кравченко сообщил об отмене сигнала, отметив, что опасности для жителей и гостей города нет.

В новость внесены изменения (9:30 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности. 

РоссияКраснодарский край