В Новороссийске объявляли ракетную опасность
Редакция сайта ТАСС
05:52
обновлено 06:30
КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Ракетная опасность была объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае. Об этом сообщал глава города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". [Объявлена] ракетная опасность", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже Кравченко сообщил об отмене сигнала, отметив, что опасности для жителей и гостей города нет.
В новость внесены изменения (9:30 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.