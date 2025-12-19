В Индонезии вулкан Семеру выбросил пепел на высоту 4,7 км

Пепел с большой интенсивностью распространяется в южном направлении

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Извержение вулкана Семеру зафиксировано на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики.

По его информации, пепел достиг высоты 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4 676 м над уровнем моря. Пепел с большой интенсивностью распространяется в южном направлении.

В ведомстве рекомендовали жителям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.