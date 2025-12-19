В ХМАО осудили соучредителя федерации баскетбола за мошенничество

Владислава Чернова приговорили к семи годам лишения свободы условно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд признал учредителя ряда некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе, среди которых Федерация баскетбола города Ханты-Мансийска и баскетбольный клуб на колесах "Легион-Югра", Владислава Чернова виновным в мошенничестве и растрате более 40 млн рублей бюджетных средств. Он приговорен к семи годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

"Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств в крупном и особо крупном размере. <…> Суд назначил подсудимому следующее наказание: 7 лет лишения свободы условно, испытательный срок - 5 лет, штраф в размере 500 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Подсудимый был признан виновным в совершении 36 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц), 8 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) и 2 преступлений по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате бюджетных средств).

О деле Чернова

Ранее ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры сообщали, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ряда некоммерческих организаций. По версии следствия, с 2014 по 2020 год обвиняемый совместно с работниками бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа, совершил хищение денежных средств на сумму свыше 40 млн рублей. Чернову были выдвинуты обвинения по ч. 3, и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В прокуратуре Югры отмечали, что обвиняемый заключал между аффилированными ему организациями и представителями окружных учреждений в качестве подрядчика фиктивные договоры на оказание различных услуг, которые им не выполнялись. При этом данные работы производились работниками учреждений либо сторонними организациями. На основании поддельных актов выполненных работ осуществлялись выплаты денежных средств на счета подконтрольных ему организаций, после чего обналичивались.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого. Прокуратурой предъявлены иски о возмещении причиненного ущерба. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый заключил досудебное соглашение, в ходе которого дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенных преступлений, а также других участниках группы, добавили в прокуратуре.