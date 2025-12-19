Лидера уральской ОПГ приговорили к 16 годам за разбой и вымогательство

Также мужчина получил штраф в размере 800 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил лидера ОПГ города Артемовского Сергея Хитрика к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за занятие высокого положения в преступной иерархии, разбойное нападение и вымогательство. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.

"Вынесен приговор Сергею Хитрику за занятие высшего положения в преступной иерархии, вымогательство и разбойное нападение. <…> Суд назначил Сергею Хитрику наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с последующим ограничением свободы на срок 2 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее судимый Хитрик в период с 2002 по 2004 год получил статус вора в законе и стал "смотрящим" за Артемовским. С сентября 2021 по февраль 2024 года преступник неоднократно занимался вымогательством и разбоем, в частности, требовал заплатить ему от 150 тыс. до 1,5 млн рублей, переписать на него автомобиль. От действий Хитрика пострадали пять человек.