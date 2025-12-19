В Москве на улице Госпитальный Вал задерживались трамваи из-за машины на путях

Москвичей и гостей столицы просили быть внимательными и следить за объявлениями водителей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Трамваи №32 и 46 задерживались на улице Госпитальный Вал в Москве из-за автомобиля на путях. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Госпитальный Вал (в районе остановки "Ухтомская улица") из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи №32 и 46", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что маршруты временно изменены. Москвичей и гостей столицы просили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Позже сообщили о возобновлении движения.

В новость внесены изменения (10:05 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.