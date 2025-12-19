В Новосибирской области восемь человек обвинили в хищении соцвыплат

Злоумышленники необоснованно получили пособия на сумму свыше 237 млн рублей.

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Восемь человек в возрасте от 18 лет до 51 года обвинили в хищении более 237 млн рублей при реализации нацпроекта "Демография". Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

"Они обвиняются по ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе)", - сообщили в ведомстве. Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, женщина создала преступное сообщество с целью совершения хищений бюджетных средств при получении соцвыплат путем представления ложных сведений о рождении детей. Структурные подразделения сообщества действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края.

Участники активно подыскивали женщин, которым предлагалось передать паспорт для предоставления в МФЦ заявления о рождении ими ребенка вне медицинской организации и без оказания медпомощи. Таким образом были получены свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка и необоснованно получены пособия на сумму свыше 237 млн рублей. Часть преступных денег оставалась "роженицам", а часть поступала к обвиняемым.