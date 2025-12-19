Судебное заседание по делу свердловского редактора Ura.ru продолжится 25 декабря

Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Суд продолжит 25 декабря рассмотрение дела свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу, сообщает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Читайте также

Что известно об обысках в редакции Ura.ru

"Судебное заседание отложить до 14 часов (12:00 мск) 25 декабря", - сказала судья.

Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки от Аллаярова и 25 ноября был приговорен судом к четырем годам условно.

Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.