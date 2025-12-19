В Оренбургской области в ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали

ОРЕНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Соль-Илецк - Акбулак в Оренбургской области, погибли три человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В Соль-Илецком районе на автодороге Соль-Илецк - Акбулак произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека. Специалисты 6-й ПСЧ деблокировали погибших, двух травмированных передали медикам", - сказано в сообщении с уточнением, что информация оперативная.

В пресс-службе Минздрава Оренбургской области ТАСС уточнили, что пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, второй - в средней степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, столкнулись автомобили LADA Granta и Chevrolet Niva. В результате погибли водитель Chevrolet Niva - 35-летняя женщина, две пассажирки LADA Granta 54 и 71 года. 58-летний водитель LADA Granta и 60-летняя пассажирка получили травмы.