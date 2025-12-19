Жителя Бурятии оштрафовали на 1 млн рублей за незаконную добычу нефрита

Мужчина, не имея лицензии на пользование недрами, добыл на территории Окинского района 2,9 тонны природного нефрита стоимостью 55,2 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 19 декабря. /ТАСС/. Тункинский районный суд Бурятии приговорил жителя республики к штрафу в 1 млн рублей за незаконную добычу, хранение и перевозку почти 3 тонн нефрита. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"С учетом мнения государственного обвинителя жителю Бурятии назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Он признан виновным по ч. 3 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча нефрита в крупном размере) и ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение и перевозка самовольно добытого нефрита). Изъятый нефрит обращен в доход государства", - сообщили в прокуратуре.

Судом установлено, что в ноябре 2024 года мужчина, не имея лицензии на пользование недрами, добыл на территории Окинского района 2,9 тонны природного нефрита стоимостью 55,2 млн рублей, а затем при помощи вертолета перевез его в Тункинский район.

Нефрит - полудрагоценный минерал, включенный в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Добывают нефрит главным образом с последующим экспортом в Китай, где его называют "зеленым золотом" и "священным камнем". В России порядка 90% запасов сортового нефрита, включая самый ценный вид - белый, сосредоточено на территории Бурятии.