В Запорожской области из-за атак ВСУ погибли два человека

Всего за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты области пять раз

© Валерия Калугина/ ТАСС, архив

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Два мирных жителя Запорожской области погибли в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области. Два человека погибли в результате атаки противника на частные домовладения: мужчина 1964 года рождения в селе Верхняя Криница и мужчина 1983 года рождения в городе Каменка-Днепровская", - написал он в своем Telegram-канале.