В Подмосковье в ДТП на трассе погиб человек

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Женщина-водитель погибла, еще два человека пострадали в ДТП на трассе в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 46 км трассы М-7 в сторону области. По предварительной информации, женщина-водитель 1949 г.р., управляя автомобилем марки Kia, задела женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части возле автобусной остановки. Остановившись для оказания помощи, она вышла из автомобиля. В этот момент рядом произошло попутное столкновение двух автомобилей марки "Газель", одна из которых опрокинулась и придавила водителя Kia.

"В результате ДТП водитель Kia погибла на месте. Медицинская помощь оказана пешеходу и одному из пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.