В Адыгее два организатора нарколаборатории получили по 15,5 года колонии

Лаборатория была укомплектована химическим оборудованием и более 400 л реагентов

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Республики Адыгея признал виновными двух уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа в организации нарколаборатории в Теучежском районе и приговорил каждого из них к 15,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

"Верховный суд Республики Адыгея рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее не судимых жителей Теучежского района, уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, организовавших нарколабораторию в Теучежском районе, и назначил наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждому", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины организовали по месту своего проживания деятельность лаборатории по производству наркотического средства синтетического происхождения в особо крупном размере. Их целью стал сбыт мефедрона (4-метилметкатинон) общей массой 1,054 кг. Лаборатория была укомплектована химическим оборудованием и более 400 л реагентов, используемых при производстве наркотических средств.

Ранее со ссылкой на УФСБ России по Адыгее сообщалось, что сотрудники ведомства совместно с УНК МВД по республике пресекли преступную деятельность двух уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа. Мужчин задержали, было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России.