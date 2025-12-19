В Москве поджегшего бытовку приговорили к 18 годам колонии

При пожаре погибли двое мужчин 1987 и 1988 годов рождения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину, который поджег строительный вагончик в Новой Москве, в результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокурора столицы суд признал Бондаря виновным по п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Свою вину осужденный признал полностью.

В ночь на 30 января 45-летний Александр Бондарь на строительной площадке жилого комплекса на улице Академика Дыхне проник в строительный вагончик, где жили его знакомые. Воспользовавшись тем, что мужчины спали, Бондарь облил предметы и вещи в помещении легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате пожара погибли двое мужчин 1987 и 1988 годов рождения.