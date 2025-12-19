В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

Авария произошла на Советском шоссе

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. В Новосибирске шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области устанавливаются обстоятельства столкновения на Советском шоссе, в котором погибли шесть человек. Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - Toyota Ipsum и Mercedes", - сообщили в ведомстве.