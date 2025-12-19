В Израиле задержали подозреваемого в шпионаже россиянина

В совместном заявлении израильского Минобороны и Службы общей безопасности утверждается, что Виталий Звягинцев якобы работал по указанию иранской разведки

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Гражданин РФ Виталий Звягинцев задержан в Израиле по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении израильского Минобороны и Службы общей безопасности.

"В начале декабря 2025 года был арестован 30-летний гражданин России Виталий Звягинцев, работавший в Израиле, по подозрению в совершении преступлений против безопасности [Израиля] по указанию иранских разведывательных служб", - говорится в заявлении.

Уточняется, что 19 декабря Звягинцеву было предъявлено обвинение, статья не приводится.