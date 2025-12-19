В Петербурге вынесли приговор создателю финансовой пирамиды "Честный капитал"

Максима Перфилова приговорили к девяти годам колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Красносельский суд Санкт-Петербурга приговорил к девяти годам колонии общего режима и 400 тыс. рублей штрафа главу кредитного потребительского кооператива "Честный капитал" Максима Перфилова за мошенничество по схеме финансовой пирамиды и легализацию преступного дохода. Ущерб более чем 350 пайщиков из разных регионов России составил 190 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Суд признал Перфилова виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Также судом конфискованы в доход государства денежные средства, полученные в результате совершения преступления, - 65,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, своей вины фигурант не признал и сообщил в процессе, что он - честный бизнесмен. Уточняется, что гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба суд удовлетворил, в целях обеспечения сохранен арест на имущество осужденного.

Как установило следствие, в октябре 2014 года Перфилов создал и возглавил в Петербурге кооператив с целью хищения денежных средств граждан. Организация имела филиалы в Рязани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, Архангельске, Мурманске и Смоленске, проводила рекламные акции в интернете и СМИ.

С 2014 по 2019 год "Честный капитал" фактически действовал как финансовая пирамида. Официально деньги пайщиков привлекались под видом и на условиях выплаты высокого процентного дохода за пользование внесенных денежных средств - от 12 до 17% годовых. Обеспеченность выплат столь больших процентов людям преподносили как результат "высоколиквидного и профессионального инвестирования" их вкладов в постройку и развитие детских парков активного отдыха "Хлоп топ" в Челябинске, Туле и Тюмени. В действительности проценты выплачивались за счет средств новых пайщиков, а часть вносимых гражданами денег похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам.

Незаконные доходы в размере 65,4 млн рублей Перфилов легализовал, приобретая оборудование и аттракционы для парков отдыха.