Бастрыкин потребовал доложить про дело о нарушении прав вдовы участника СВО

Исполнение поручения, а также ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав вдовы погибшего участника СВО из Новосибирской области, обратившейся на прямую линию с президентом России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"А. И. Бастрыкин затребовал у заместителя председателя СК России - руководителя ГВСУ Корпусова К. Е. доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах к обеспечению прав членов семьи участника СВО. Исполнение поручения, а также ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

На прямую линию с президентом России с жалобой на волокиту с назначением пенсии обратилась вдова военнослужащего из Новосибирской области, уволенного с военной службы в январе 2025 года в связи с его смертью при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Ранее, в июле этого года, она обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью. Установлено, что поступившие документы были отправлены в военный комиссариат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсия была назначена только 17 декабря. По данному факту военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).