Focus Taiwan: на Тайване один человек погиб при нападении с ножом

Еще восемь человек ранены

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

ГОНКОНГ, 19 декабря. /ТАСС/. Преступник на Тайване бросил в людей дымовую шашку, а затем ранил ножом семь человек. Как сообщает информационный портал Focus Taiwan, в результате инцидента восемь человек пострадали, один умер.

По информации портала, подозреваемый, имя которого пока не сообщается, бросил дымовую шашку в метро в Тайбэе. В результате инцидента два человека получили ранения, один из них, мужчина в возрасте около 50 лет, был доставлен в больницу с сердечным приступом, где позднее умер. Подозреваемый также позднее напал с ножом на людей в торговом центре Eslite Spectrum Nanxi возле станции метро Чжуншань. Семь человек пострадали, трое получили серьезные ранения.

Как сообщает мэрия Тайбэя, подозреваемый - житель Тайваня 1998 года рождения, который, по предварительной информации, позже покончил с собой. Его мотивы пока не ясны. Полиция начала следствие.