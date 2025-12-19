В Подмосковье после погони задержали нетрезвого водителя, сбившего полицейского

Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ с погоней и стрельбой задержали нетрезвого водителя без прав, который наехал на полицейского, остановившего его для проверки документов в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня рано утром во время несения службы на автодороге А-107 сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области попытались остановить автомобиль для проверки документов водителя. Однако тот не подчинился, увеличил скорость, совершил наезд на инспектора и попытался скрыться. Сотрудники начали преследование и запросили подкрепление", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, во время погони находившийся за рулем иномарки мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу другим его участникам. "Сотрудник Госавтоинспекции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колесам машины. В результате она остановилась, правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции", - добавила представитель ведомства. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Также Волк добавила, что ранее задержанный был лишен права управления транспортными средствами. Решается вопрос о его привлечении к административной и уголовной ответственности.

Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован с различными травмами.